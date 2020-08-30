Ничему не учатся! Молодая семья из Архангельска перевела аферистам почти 2 миллиона

В УМВД России по городу Архангельску обратилась супружеская пара. По словам заявителей, на мобильный телефон 28-летней женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности крупного банка. Он сообщил, что на ее имя и имя ее 30-летнего мужа злоумышленники пытаются оформить крупный кредит. Для того, чтобы помешать мошенникам, супругам предложили перевести аналогичную сумму на «безопасную ячейку», а для этого оформить в различных банках кредит.
Следующий звонок поступил архангелогородцам уже от имени сотрудника одной из правоохранительных структур. Неизвестный подтвердил информацию об оформлении несанкционированного займа. Поскольку звонок поступил с номера телефона аналогичного реально существующему номеру вызова экстренных служб, семейная пара поверила звонившим. В течение восьми дней они оформили четыре крупных займа на общую сумму около одного миллиона 800 тысяч рублей, после чего перевели их через банкоматы, расположенные в торговых центрах Архангельска, на счета в семи разных банках, которые им диктовали мошенники.
Позже, поняв, что их обманули, супруги обратились в полицию. По словам потерпевших, они знали о существовании подобного рода преступлений, но не предполагали, что сами могут стать жертвой аферистов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о необходимости критически относиться к любой информации, получаемой по телефону или в сети Интернет. Помните: сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с сообщением о проблемах со счетом! Понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Все вопросы, связанные с финансами, необходимо решать непосредственно в отделении банка или позвонив по номеру телефона «горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей банковской карты. Внимание! Чтобы вводить в заблуждение граждан, мошенники могут использовать так называемые подменные номера. Эта технология позволяет отображать в качестве входящего вызова реально существующие номера телефонов правоохранительных органов, экстренных служб и т.д. Однако, это не более чем техническая уловка! Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!