Дядя из Архангельска, ограбивший племянника на полтинник, получил трешку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 32-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).
Следствием и судом установлено, что 10 июля 2020 года в дневное время по месту жительства в доме по улице Цигломенская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у 13-летнего племянника передать ему 50 рублей. Получив отказ, он нанес несколько ударов несовершеннолетнему по лицу, сопровождая свои действия угрозами. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также дальнейшего применения насилия, убедил обвиняемого отпустить его и скрылся из дома.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что разозлился на племянника, который гостил у бабушки, и отказался ему дать денег в долг, поэтому ударил его несколько раз.
Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.