Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дядя из Архангельска, ограбивший племянника на полтинник, получил трешку

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 32-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Следствием и судом установлено, что 10 июля 2020 года в дневное время по месту жительства в доме по улице Цигломенская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у 13-летнего племянника передать ему 50 рублей. Получив отказ, он нанес несколько ударов несовершеннолетнему по лицу, сопровождая свои действия угрозами. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также дальнейшего применения насилия, убедил обвиняемого отпустить его и скрылся из дома.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемый  свою вину признал частично и пояснил следователю, что разозлился на племянника, который гостил у бабушки, и отказался ему дать денег в долг, поэтому ударил его несколько раз.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

08 декабрь 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Назло запретам! Организаторы собачьей выставки в Архангельске доигрались до проверки
Что стоит посмотреть на ARCTIC OPEN?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (84)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20