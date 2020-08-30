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Северодвинскую школьницу не спасло знание ПДД

Вчера, 7 декабря, около 15.20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Северодвинске. По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Hyundai», двигаясь по проспекту Труда в направлении улицы Ломоносова, допустил наезд на пешехода – девочку 2009 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

08 декабрь 07:01 | : Происшествия

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