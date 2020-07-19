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"Переклинило". Пьяный мерзавец из Архангельска пытался убить старушку-мать гантелей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 4 декабря 2020 года по месту жительства по проспекту Ломоносова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни к 73-летней матери  нанес ей не менее двух ударов гантелью по голове. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. В настоящее время она прооперирована и находится в больнице.

Подозреваемого задержали в ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками УМВД России по г.Архангельску.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что убивать мать не хотел. На фоне употребления алкоголя его переклинило.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, включая психолого- психиатрическую в отношении подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

07 декабрь 10:44 | : Происшествия

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