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Жители Архангельской области превратили "Вконтакте" в рассадник экстремизма

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 56-летнего жителя Виноградовского района Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По версии следствия, указанное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам национальной розни в период с июля по сентябрь 2019 года  размещало в социальной сети «ВКонтакте» на своей персональной странице призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором Архангельской области утверждено обвинительное заключение. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, сегодня подобная информация появилась и об архангелогородце, одобрявшим в Интернете действия чеченских террористов. И опять ВК…

 

07 октябрь 15:41 | : Происшествия

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