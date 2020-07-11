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Полиция Архангельска просит помочь найти Ксюшу

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 12-летняя школьница Ксения Репко ушла 6 сентября из квартиры на проспекте Ломоносова в школу, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

- на вид 14 лет,

- худощавого телосложения,

- на зубах брекеты,

- волосы рыжие, стрижка короткая под «каре».

Была одета в серое пуховое пальто до колена, брюки цвета хаки, бежевые ботинки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Ксении Репко, сообщите информацию в органы внутренних дел по телефонам: 8 (8182) 28-60-22, 21-66-62 или 02.

07 октябрь 12:54 | : Происшествия

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