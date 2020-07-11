Архангельский наркоман в минуты просветления торговал чужими персональными данными

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), установлена его причастность к незаконному приобретению и хранению наркотического средства в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ).
Напомним, что в начале 2020 года подозреваемый, исполняя обязанности специалиста офиса продаж одной из телефонных компаний, имел доступ в информационной системе к персональным данным абонентов, сохранность и конфиденциальность которых он должен обеспечивать в соответствии с заключённым трудовым договором и законодательством РФ. В нарушение гарантированного Конституцией РФ права на неприкосновенность частной жизни подозреваемый посредством сети Интернет распространил персональные данные ряда абонентов компании, отправляя их третьим лицам.
В ходе проведения личного досмотра сотрудники РУФСБ России по Архангельской области у подозреваемого обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством, которое тот приобрел для собственного употребления в городе Архангельске у неустановленного лица.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.