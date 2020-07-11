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Дама из Плесецка зарезала своего мужчину за рюмкой водки

3 октября 2020 года днем по месту жительства в доме по улице Дзержинского в поселке Плесецк обнаружено тело 55-летнего мужчины с ножевым ранением. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе  следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции,  по подозрению в совершении  преступления задержана 44-летняя сожительница потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала и пояснила следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков между ней и сожителем произошёл бытовой конфликт, в ходе которого он стал на нее ругаться. В порыве гнева она ударила его ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

07 октябрь 08:58 | : Происшествия

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