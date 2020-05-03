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Их нравы. В Златоглавой москвич сексуально надругался над архангелогородцем

Об этом вопиющем случае сообщила телекомпания РЕН-ТВ.

Столичные правоохранители задержали на юго-западе Москвы дворника, который забил насмерть мужчину, а перед этим изнасиловал.

Несчастная жертва оказалась родом из Архангельска.

Зверски избитого мужчину обнаружили на Нагорной улице. В больнице он скончался.

Пока следствию удалось установить, что преступник работал дворником в ГБУ "Жилищник" района Котловка. Мотивация произошедшего еще выясняется… хотя что там выяснять.

А еще там коронавирус бушует…

06 октябрь 14:04 | : Происшествия

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