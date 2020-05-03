Их нравы. В Златоглавой москвич сексуально надругался над архангелогородцем

Об этом вопиющем случае сообщила телекомпания РЕН-ТВ.
Столичные правоохранители задержали на юго-западе Москвы дворника, который забил насмерть мужчину, а перед этим изнасиловал.
Несчастная жертва оказалась родом из Архангельска.
Зверски избитого мужчину обнаружили на Нагорной улице. В больнице он скончался.
Пока следствию удалось установить, что преступник работал дворником в ГБУ "Жилищник" района Котловка. Мотивация произошедшего еще выясняется… хотя что там выяснять.
А еще там коронавирус бушует…