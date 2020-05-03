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Архангельский налоговик Родионов по версии следствия брал взятки миллионами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему руководителю управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергею Родионову  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.6 ст.290 УК РФ (два эпизода получения должностным лицом взятки через посредника, совершенное  в особо крупном размере с вымогательством взятки).

Напомним, что Сергей Родионов в ноябре 2019 года задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при получении очередной части взятки в одном из кафе в центре города Архангельска.

Следствием установлено, что Сергей Родионов с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,9 млн. рублей за совершение в пользу взяткодателя и представляемого тем юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий.

Также установлено, что после подачи представителем коммерческой организации расширенной апелляционной жалобы на действия налогового органа, Родионов с целью вымогательства взятки и отзыва апелляционной жалобы путем дачи незаконных указаний подчинённым ему должностным лицам УФНС России по АО и НАО о приостановлении всех операций по счетам налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, создал для данного Общества условия, при которых правомерная финансово-хозяйственная деятельность была парализована, что повлекло наступление тяжких последствий в виде неспособности Общества исполнять свои финансовые обязательства с формированием задолженности предприятия по текущим платежам и заработной плате.

В результате указанных противоправных действий Родионова директор коммерческой организации был вынужден отозвать поданную апелляционную жалобу, согласившись с незаконными требованиями налогового органа.

В ходе расследования установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова имевший место в 2013 году, когда он, как руководитель УФНС России по АО и НАО, получил от представителя иной коммерческой организации взятку в размере 1,3 млн. рублей,  за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, непринятия мер налогового контроля, и создания условий, при которых последний смог бы избежать ответственности за совершение налогового правонарушения.

 

Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

 

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

06 октябрь 11:52 | : Происшествия

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