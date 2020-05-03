Житель Архангельска убил хозяйна бани за негостеприимность

2 октября 2020 года днем в частной бане по улице Ларионова в городе Архангельске обнаружено тело 38-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОУР ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 35-летний житель областного центра.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
По версии следствия, подозреваемый воспользовался услугами частной бани, но платить отказался. Хозяин бани взял биту и решил поговорить с клиентом. В ходе конфликта подозреваемый отнял биту и ударил ей потерпевшего по голове, после чего скрылся с места преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.