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Житель Архангельска убил хозяйна бани за негостеприимность

2 октября 2020 года днем в частной бане по улице Ларионова в городе Архангельске обнаружено тело 38-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе  следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОУР ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 35-летний житель областного центра.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался услугами частной бани, но платить отказался. Хозяин бани взял биту и  решил поговорить с клиентом. В ходе конфликта подозреваемый отнял биту и ударил ей потерпевшего по голове, после чего скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

06 октябрь 08:55 | : Происшествия

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