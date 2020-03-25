Архангелогородка жестко разобралась с братом своего любовника

2 октября 2020 года утром по месту жительства по улице Русанова в городе Архангельске обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление против собственности 33-летняя сожительница брата потерпевшего.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что проживала в квартире у сожителя, где также проживал его брат. Когда ее сожитель отсутствовал дома в связи с работой вахтовым методом, между ней и потерпевшим происходили конфликты на бытовой почве, так как тот к ней придирался, а в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно. Из-за того, что брат сожителя ее ударил, она нанесла ему несколько ножевых ранений.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы. В ходе следствия будет проверена версия подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.