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Пьяный дядя из Архангельска вымогал деньги у малолетнего племянника

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что 10 июля 2020 года в дневное время по месту жительства в доме по улице Цигломенская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у 13-летнего племянника передать ему 50 рублей. Получив отказ, он нанес несколько ударов несовершеннолетнему по лицу, сопровождая свои действия угрозами. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также дальнейшего применения насилия, убедил обвиняемого отпустить его и скрылся из дома.

В ходе допросов подследственный свою вину признал частично и пояснил следователю, что разозлился на племянника, который гостил у бабушки, и отказался ему дать денег в долг, поэтому ударил его несколько раз.

05 октябрь 08:48 | : Происшествия

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