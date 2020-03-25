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Архангельские школы закрываются не только из-за COVID

А еще из-за розлива нефтепродуктов…

Так, сегодня не будут работать школа и детсад, расположенные на Кего-острове. Роспотребнадзор будет проверять качество питьевой воды, в котором есть сомнения после разлива нефтепродуктов у берега.

Из пресс-релиза городской администрации:

Как рассказала директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова, ученики школы №70 будут заниматься в дистанционном режиме, а садик не будет принимать воспитанников.

- Мы приняли такое решение с целью выяснить, насколько вода соответствует нормам, чтобы исключить какие-либо негативные последствия. Пока работа школы и детсада приостановлена на один день, дальнейшие наши действия будут зависеть от результатов анализов воды. Если они окажутся нормальными, то школа и садик начнут функционировать в обычном режиме уже со вторника, - сообщила Нина Филимонова.

Напомним, что в минувшую пятницу на поверхности реки у берега Кегострова наблюдался разлив нефтепродуктов, что и послужило причиной возникновения постороннего запаха в учебных заведениях. В профилактических целях было принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения и временном закрытии детсада. Специализированные службы провели работу по очистке водной поверхности.

05 октябрь 07:46 | : Происшествия

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