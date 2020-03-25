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В Северодвинске заигравшаяся девочка всполошила Росгвардию

В пятницу днём нарядам вневедомственной охраны Росгвардии, находящимся на маршрутах патрулирования, из дежурной части ОМВД России по г. Северодвинску поступила ориентировка о розыске шестилетнего ребёнка. По информации дежурного, ещë вчера вечером девочка ушла гулять из дома по улице Ломоносова и более 20 часов о ней ничего не было известно.

Не теряя времени, сотрудники приступили к обследованию территории, начали опрашивать прохожих и жителей близлежащих домов.

Спустя непродолжительное время данная тактика сработала - дворник управляющей компании рассказала одному из нарядов, что видела ребёнка с фотографии игравшей во дворе с другой девочкой, и, более того, смогла назвать номер квартиры в которой проживает последняя.

По указанному адресу дверь росгвардейцам открыла 83-летняя пенсионерка, которая подтвердила, что подружка внучки находится у них в гостях с прошлого вечера. Об обнаружении беглянки сообщили в дежурную часть и еë родственникам.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции.

 

04 октябрь 07:18 | : Происшествия

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