Котласские "игровики" отправились на зону

Котласский городской суд признал шестерых жителей Архангельской области виновными в совершении противозаконных действий, связанных с организацией и проведением азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет).
Приговором суда двум организаторам преступной деятельности назначено наказание соответственно в виде трех лет и двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам, работавшим администраторами игрового зала, назначено наказание в виде условного лишения свободы.
Напомним, противозаконная игорная деятельность была пресечена сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в марте 2018 года.
Суд счел доказанным, что преступная деятельность осуществлялась осужденными с июля 2017 года. Организаторы предпринимали необходимые меры конспирации (заведение было оборудовано системой камер наблюдения, наружные двери были закрыты, доступ имели лишь те, кому доверяли). Роли в организованной преступной группе были распределены, велся контроль посуточного получения и распределения доходов, его динамики, закупалась необходимая техника.
Организаторы преступной деятельности вину признавали частично, Приговор обжаловали, просили переквалифицировать их действия на менее тяжкие, снизить назначенное наказание. Осужденные котлашане, трудившиеся администраторами, приговор не обжаловали.
Архангельский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, он вступил в законную силу.