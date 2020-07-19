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Жительница Северодвинска заказала убийство нелюбимого мужа

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летней жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105  УК РФ (организация умышленных действий, направленных на причинение смерти другому человеку, по найму, не доведенные до конца по независящим обстоятельствам) и ее 44-летнего знакомого, который выступил исполнителем преступления,  по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Следствием установлено, что в мае 2020 года в городе Северодвинске  обвиняемая обратилась к своему знакомому с просьбой за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей лишить жизни ее 45-летнего супруга любым способом. Реализуя преступный умысел, 15 мая 2020 года  обвиняемая попросила супруга проследовать с ней на автомобильную стоянку, где исполнитель убийства под видом  покупателя хотел осмотреть продаваемый ей автомобиль.  В пути следования на автомобиле под управлением исполнителя преступления, он нанес потерпевшему удар ножом в область груди. Потерпевший оказал активное сопротивление и выбежал из машины, после чего обвиняемый попытался совершить на него наезд автомобилем. Преступный умысел, направленный на  убийство, не был доведен до конца, по независящим от обвиняемых обстоятельствам, так как потерпевший скрылся с места преступления и ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В результате преступления здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В задержании подозреваемых принимали участие сотрудники ОМВД России по г.Северодвинску.

В ходе допроса подследственные дали признательные показания. Организатор преступления пояснила следователю, что решила устранить супруга из-за личной неприязни, возникшей  в результате семейных ссор.

29 сентябрь 08:54 | : Происшествия

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