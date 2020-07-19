В Вельском р-не бизнесмен лишился жизни из-за дорогого внедорожника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 28-летнему индивидуальному предпринимателю из Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия), ч.ч. 1, 2, 4 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов, в целях их использования), ч. 1 ст. 160 УК РФ (растрата), п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов).
Напомним, что благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального Следственного управления
СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области удалось оперативно раскрыть убийство 52-летнего предпринимателя из Вельского района, который 20 января 2020 года выехал из деревни Вороновская Вельского района на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER» и пропал без вести.
Следствием установлено, что 20 января 2020 года обвиняемый, действуя с корыстной целью, пригласил своего знакомого предпринимателя в безлюдное местно на автодорогу в районе деревни Филяевская Вельского района, где якобы должна была состояться встреча с покупателем автомобиля предпринимателя «TOYOTA LAND CRUISER» и передача заказанных тем запчастей для снегохода. Действуя согласно ранее разработанному плану, обвиняемый взял из автомобиля, на котором приехал на встречу, ружье и из него застрелил предпринимателя. Затем тело погрузил в автомобиль, на котором прибыл на место преступления, а из автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER» похитил личные вещи, деньги и документы убитого. После этого проследовал в город Вологду, где на основании поддельного договора продал похищенный автомобиль за 3 миллиона 120 тысяч рублей. На следующий день он избавился от тела, закопав его у дома своих родителей, и уничтожив следы преступления в автомобиле, в котором прятал тело. Распорядиться вырученными денежными средствами в полном объеме обвиняемый не успел, так как был задержан по подозрению в убийстве и хищении автомобиля.
В ходе расследования указанного уголовного дела установлена причастность обвиняемого к незаконной переделке ружья в обрез и его хранению, а также к изготовлению поддельных договоров для последующей продажи гидроцикла с прицепом стоимостью более 150 тысяч рублей, который ему до вышеуказанных событий доверили для ремонта.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что его действия обусловлены корыстным мотивом и обидой
на успешного предпринимателя, который пользовался его услугами по ремонту машин и техники.
На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.