Шенкурский р-н: Каракат против грузовика – один погибший

ДТП с участием самодельного четырехколесного вездехода (каракат) и тягача «Volvo» произошло вчера около полудня на 846-м километре федеральной автодороги у деревни Семеновская.
По предварительным данным, водитель самодельного самоходного транспортного средства типа каракат без государственных регистрационных знаков, двигавшийся в правой полосе, совершая поворот налево, не убедился в безопасности маневра и не подал необходимый сигнал о его выполнении. В результате произошло столкновение караката со следовавшим в попутном направлении седельным тягачом «Вольво» с полуприцепом, который по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения.
Водитель караката по предварительным данным был пьян. О его состоянии после аварии сайт регионального УМВД почему-то не сообщает. Один тз пассажиров мотоколяски погиб на месте, второй, несмотря на травмы, от госпитализации отказался.
Водитель грузовика отделался испугом средней тяжести.