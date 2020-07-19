В Архангельске повязали торговцев фальшивыми медсертификатами

В Архангельске пресечена преступная деятельность, связанная с использованием поддельных международных медицинских сертификатов при трудоустройстве в судоходные компании.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность десяти жителей Архангельской области, подозреваемых в использовании подложных документов при трудоустройстве на суда различных судоходных компаний, а также в покушении на дачу взятки за получение подложных медицинских документов.
Отделением дознания Архангельского ЛО МВД России на транспорте по материалам РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на дачу взятки).
Отделением дознания Архангельского ЛО МВД России на транспорте продолжается расследование уголовных дел, возбужденных на основании материалов РУФСБ в августе 2020 г., в отношении двух жителей г. Архангельска, осуществивших на территории города и области подделку и сбыт за денежное вознаграждение поддельных международных медицинских сертификатов, предоставлявших сотрудникам водного транспорта право осуществлять профессиональную деятельность на различных должностях на объектах водного транспорта на внутренних и международных водных путях.
Отметим, что противоправная деятельность ставила под угрозу жизнь и здоровье членов экипажей судов, пассажиров, возникали предпосылки для наступления иных тяжких последствий и для нанесения ущерба безопасности судоходства на международном уровне.