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Житель Плесецкого за украденную бутылку уйдет на зону строгого режима

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 28-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Следствием и судом установлено,  что 30 мая 2020 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из продуктового магазина, расположенного в поселке Оксовский две бутылки водки.  Он припрятал похищенное в рукаве куртки, но одну из бутылок выронил и разбил. Сотрудники магазина потребовали вернуть товар или оплатить  его на кассе. Осужденный, осознавая, что его действия носят открытый характер, взял со стеллажа бутылку спиртосодержащего бальзама и скрылся из магазина. Затем он проследовал к частному дому дальней родственницы, входная дверь которого была закрыта, и при помощи подручных предметов сорвал навесной замок. В чужом жилище он употребил похищенные спиртные напитки и скрылся с места преступления.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый свою вину  признал в полном объеме и объяснил свои действия желанием выпить.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимому  с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев  лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

24 сентябрь 09:02 | : Происшествия

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