Житель Плесецкого за украденную бутылку уйдет на зону строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 28-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).
Следствием и судом установлено, что 30 мая 2020 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из продуктового магазина, расположенного в поселке Оксовский две бутылки водки. Он припрятал похищенное в рукаве куртки, но одну из бутылок выронил и разбил. Сотрудники магазина потребовали вернуть товар или оплатить его на кассе. Осужденный, осознавая, что его действия носят открытый характер, взял со стеллажа бутылку спиртосодержащего бальзама и скрылся из магазина. Затем он проследовал к частному дому дальней родственницы, входная дверь которого была закрыта, и при помощи подручных предметов сорвал навесной замок. В чужом жилище он употребил похищенные спиртные напитки и скрылся с места преступления.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый свою вину признал в полном объеме и объяснил свои действия желанием выпить.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимому с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.