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В Архангельске обезврежен еще один сетевой куклуксклановец

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») в отношении 26-летнего жителя г. Архангельска.
По версии следствия, указанное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам расовой ненависти и вражды в период с октября 2019 года по февраль 2020 года размещал в социальной сети «ВКонтакте» в общедоступных группах свои высказывания, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

23 сентябрь 10:57 | : Происшествия

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