В Архангельске сотрудница "Почты России" украла пенсию у старушки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из отделений почтовой связи города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По версии следствия, в июле 2020 года сотрудник отделения почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» похитила путем присвоения денежные средства в размере 29 тысяч рублей, являющиеся суммой пенсии 84-летней жительницы областного центра. Подозреваемая внесла в программу на служебном компьютере недостоверные сведения о том, что пенсионерка получила указанные денежные средства на руки от почтальона, в дальнейшем распорядилась чужими деньгами в личных целях.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной отделом безопасности УФСП Архангельской области АО «Почта России» и ОП №5 УМВД России по г.Архангельску.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и возмещение причиненного ущерба.