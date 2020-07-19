Архангельская область в списке самых взрывоопасных регионов. Не политика

МЧС России составил список регионов, где наиболее вероятна угроза взрывов бытового газа.
Кроме Поморья в этот грустный рейтинг вошли Вологодская, Костромская, Тверская и Мурманская области.
Ситуация усугубляется началом отопительного сезона, к которому отдельные субъекты, как обычно, не готовы в полной мере – «рост числа пожаров возможен из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем и установок, а также печного отопления, перегрузок электросети и «обычной беспечности граждан».
К слову, чаще всего пожары в нашей стране по статистике происходят из-за непотушенных сигарет.