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Архангельская область в списке самых взрывоопасных регионов. Не политика

МЧС России составил список регионов, где наиболее вероятна угроза взрывов бытового газа.

Кроме Поморья в этот грустный рейтинг вошли Вологодская, Костромская, Тверская и Мурманская области.

Ситуация усугубляется началом отопительного сезона, к которому отдельные субъекты, как обычно, не готовы в полной мере – «рост числа пожаров возможен из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем и установок, а также печного отопления, перегрузок электросети и «обычной беспечности граждан».

К слову, чаще всего пожары в нашей стране по статистике происходят из-за непотушенных сигарет.

22 сентябрь 11:57 | : Происшествия

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