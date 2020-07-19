Нервная северодвинка угрожала соседке убийством за плачущего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия) и ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством).
По версии следствия, в дневное время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью выяснения отношений с соседями сверху в доме по улице Портовая в городе Северодвинске, отключила электроэнергию в электрощите на лестничной площадке. После того, как соседка открыла входную дверь, она ударила ее рукой по голове и зашла в квартиру. Затем подозреваемая в присутствии ребенка ударила потерпевшую металлической пластиной от электрощита по руке и нанесла ей удары руками по голове и телу, сопровождая свои действия угрозами убийством.
Подозреваемая пояснила следователю, что пошла разбираться с соседкой, ребенок которой мешает ей спать. Так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, то применила физическую силу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.