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Нервная северодвинка угрожала соседке убийством за плачущего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия)  и ч.1 ст.119 УК РФ (угрозы убийством).

По версии следствия, в дневное время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  с целью выяснения отношений  с соседями сверху в доме по улице Портовая в городе Северодвинске, отключила электроэнергию в электрощите на  лестничной площадке. После того, как соседка открыла входную дверь, она ударила ее рукой по голове и зашла в квартиру.  Затем подозреваемая  в присутствии ребенка ударила потерпевшую металлической пластиной от электрощита по руке и нанесла ей удары руками по голове и телу, сопровождая свои действия угрозами убийством.  

Подозреваемая пояснила следователю, что пошла разбираться с соседкой, ребенок которой мешает ей спать. Так как находилась в состоянии алкогольного опьянения, то  применила физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

22 сентябрь 11:33 | : Происшествия

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