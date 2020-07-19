Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Обиженная пенсионерка из Плесецкого р-на зарубила молодого супруга топором

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 15 марта 2020 года ночью по месту жительства в поселке Обозерский Плесецкого района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 34-летнему супругу, обусловленных его грубым и нетактичным поведением по отношению к ней, нанесла ему спящему множественные удары обухом и лезвием топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что супруг стал злоупотреблять спиртными напитками и применять к ней физическую силу. 14 марта 2020 года после совместного употребления спиртных напитков он ее ударил и выгнал из дома. Она вернулась, вооружившись топором, и на  почве личной неприязни нанесла  удары топором  по голове супруга.  

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

22 сентябрь 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Познать себя. Зачем нужен конкурс «Моя родословная»?
Цыбульский: Орлова сажать не буду. И другие откровения нового губернатора
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (227)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20