Обиженная пенсионерка из Плесецкого р-на зарубила молодого супруга топором

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 15 марта 2020 года ночью по месту жительства в поселке Обозерский Плесецкого района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 34-летнему супругу, обусловленных его грубым и нетактичным поведением по отношению к ней, нанесла ему спящему множественные удары обухом и лезвием топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что супруг стал злоупотреблять спиртными напитками и применять к ней физическую силу. 14 марта 2020 года после совместного употребления спиртных напитков он ее ударил и выгнал из дома. Она вернулась, вооружившись топором, и на почве личной неприязни нанесла удары топором по голове супруга.
Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.