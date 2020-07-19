По ночному Архангельску бродил медведь

Об этом жители областной столицы сообщили в соцсетях.
Прогулка хозяина русских лесов зафиксирована в минувшую пятницу в районе улицы Школьная и снята на камеру мобильного телефона. Зверь рылся в контейнере для мусора в поисках пропитания.
Очевидцы происшествия сообщают, что об увиденном сообщили, куда следует, но никаких мер пока не принято.
Пару лет назад такой же лесной «гулена» был застрелен сотрудниками ДПС в районе набережной Северной Двины, что вызвало резкую критику у части общества.
Напомним, что на днях волки были зафиксированы в окрестностях села Ненокса, когда они «обедали» годовалым теленком. Местная власть уже обратилась за помощью к профессиональным охотникам.
Как бы там ни было, берегите себя!