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По ночному Архангельску бродил медведь

Об этом жители областной столицы сообщили в соцсетях.

Прогулка хозяина русских лесов зафиксирована в минувшую пятницу в районе улицы Школьная и снята на камеру мобильного телефона. Зверь рылся в контейнере для мусора в поисках пропитания.

Очевидцы происшествия сообщают, что об увиденном сообщили, куда следует, но никаких мер пока не принято.

Пару лет назад такой же лесной «гулена» был застрелен сотрудниками ДПС в районе набережной Северной Двины, что вызвало резкую критику у части общества.

Напомним, что на днях волки были зафиксированы в окрестностях села Ненокса, когда они «обедали» годовалым теленком. Местная власть уже обратилась за помощью к профессиональным охотникам.

Как бы там ни было, берегите себя!

21 сентябрь 12:07 | : Происшествия

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