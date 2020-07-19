Только утром каргопольский "Отелло" понял, что задушил любовницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 50-летнего жителя Каргопольского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 16 апреля 2020 года по месту жительства в деревне Лукино Каргопольского обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, руками задушил 63-летнюю знакомую.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и сожительницей произошла ссора, так как она его необоснованно приревновала. В процессе выяснения отношений он придушил сожительницу, после чего лег спать. Утром обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, и вместе с родственниками вызвал фельдшера.