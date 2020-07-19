В Архангельск поступили "левые" медицинские изделия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских изделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемые заключили контракт на сумму 588 тысяч рублей для нужд медицинского учреждения и осуществили поставку медицинских изделий, предоставив при этом регистрационные удостоверения, не соответствующие поставленному товару.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемые задержаны.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.