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В Архангельск поступили "левые" медицинские изделия

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  двух сотрудников коммерческой организации,  подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских изделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

 

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемые заключили контракт на сумму 588 тысяч рублей для нужд медицинского учреждения и осуществили поставку медицинских изделий, предоставив при этом регистрационные удостоверения, не соответствующие поставленному товару.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

Подозреваемые задержаны.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 

18 сентябрь 10:08 | : Происшествия

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