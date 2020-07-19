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Убил, ограбил, расчленил - страшное преступление на Урицкого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 48-летнему жителю города  Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК (убийство) и п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Напомним, что  с начала октября 2019 года проводились розыскные мероприятия по установлению места нахождения без вести пропавшего 51-летнего жителя областного центра. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлена причастность к его убийству  48-летнего архангелогородца. 

Следствием установлено, что в ночь на 25 сентября 2019 года по месту жительства по улице Урицкого в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшим, нанес ему смертельный удар ножом в область груди. После убийства он обыскал одежду убитого и обнаружил ключ от его квартиры. Вместе с сожительницей на такси проследовали в квартиру к потерпевшему, откуда они намеревались похитить ценное имущество и ключи от его автомобиля. Они обыскали чужую квартиру и, не обнаружив ключей от машины, похитили одежду убитого на общую сумму 5100 рублей. Затем они вернулись к себе домой, обвиняемый в присутствии сожительницы расчленил тело, фрагменты которого в полимерных пакетах вместе с ней выбросил в мусорные контейнеры, после чего навели порядок в квартире, уничтожив следы убийства.

В ходе допроса  обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что 24 сентября 2019 года по месту жительства в общежитии по улице Урицкого в городе Архангельске у него произошел конфликт с потерпевшим, который оказывал знаки внимания его сожительнице. Из-за ревности он случайно ударил его ножом и предпринял меры к уничтожению улик преступления. В краже, совершенной вместе с сожительницей, он признал свою вину.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

18 сентябрь 09:00 | : Происшествия

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