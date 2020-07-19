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В Архангельске налоговый инспектор представил фальшивых понятых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело в отношении государственного налогового инспектора  одного из отделов ИФНС России по г.Архангельску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый, действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в нежелании проводить в установленном порядке мероприятия по установлению нахождения юридического лица, учредитель которого привлекался к административной ответственности за предоставление недостоверных сведений о юридическом лице,  внес в протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений непроверенные сведения и в качестве понятых вписал своих знакомых. На основании собранных подозреваемым материалов генеральный директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде дисквалификации на один год.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

17 сентябрь 09:02 | : Происшествия

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