Житель Онежского р-на насмерть забил прохожего за грубость

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 23-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что 11 октября 2019 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в городе Онега на почве личных неприязненных отношений нанес 38-летнему мужчине множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученной травмы головы пострадавший скончался в январе 2020 года в медицинском учреждении.
Он же, 12 октября 2019 года, находясь в гостях в доме по улице Привокзальная в городе Онега, похитил мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению.
В ходе допроса подсудимый признал свою вину. Он пояснил в суде, что на улице избил ранее незнакомого мужчину, который ему грубо ответил на отказ дать сигарету. Также он признался в краже мобильного телефона, который забрал себе.
Приговором Онежского городского суда Архангельской области ему с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.