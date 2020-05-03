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Житель Онежского р-на насмерть забил прохожего за грубость

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 23-летнему жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что 11 октября 2019 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в городе Онега на почве личных неприязненных отношений нанес 38-летнему мужчине множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученной травмы головы пострадавший скончался в январе 2020 года в медицинском учреждении.

Он же, 12 октября 2019 года, находясь в гостях в доме по улице Привокзальная в городе Онега, похитил мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину. Он пояснил в суде, что на улице избил ранее незнакомого мужчину, который ему грубо ответил на отказ дать сигарету. Также он признался в краже мобильного телефона, который забрал себе. 

Приговором Онежского городского суда Архангельской области ему с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

 

10 сентябрь 09:09 | : Происшествия

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