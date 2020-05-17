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Житель Коряжмы стал невыездным за один телефонный звонок

Такое наказание назначил Коряжемский городской суд 35-летнему местному жителю по итогам рассмотрения уголовного дела.

Следствием установлено, что ночью 2 января, находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель г. Коряжмы, из хулиганских побуждений, с целью привлечь к себе внимание, несколько раз позвонил с личного телефона на номер «112» и сообщил оператору, что в одной из квартир по проспекту Ломоносова удерживает детей-заложников и, что в случае необеспечения ему в течение 15 минут встречи с бывшей сожительницей, он взорвёт имеющийся в квартире газовый баллон и применит к себе и заложникам огнестрельное оружие.

В результате незамедлительно проведённых сотрудниками полиции и РУФСБ России по Архангельской области оперативно-розыскных мероприятий взрывчатых, токсичных и ядовитых веществ, а также взрывного устройства и газового баллона в квартире не обнаружено.

Действия обвиняемого органом предварительного расследования и судом квалифицированы по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей и причинения значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений.

В случае вступления приговора в законную силу осуждённый в течение года не сможет покидать пределы города, а также изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

09 сентябрь 11:22 | : Происшествия

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