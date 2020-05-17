Два пострела из Красноборского р-на угнали мотоцикл прямо со двора

Следственными органами Следственного комитета Российской Феедарации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в июле 2020 года в поселке Комсомольский Красноборского района подозреваемый, действуя по предварительному сговору с не достигшим возраста уголовной ответственности 13-летним знакомым, вытолкали мотоцикл местного жителя из двора дома на улицу. Из-за отсутствия опыта подростки не смогли запустить двигатель мотоцикла и скрылись с места преступления.
Подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия желанием покататься на мотоцикле.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.