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Два пострела из Красноборского р-на угнали мотоцикл прямо со двора

Следственными органами Следственного комитета Российской Феедарации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего  жителя Красноборского района,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия,  в июле 2020 года в поселке Комсомольский Красноборского района подозреваемый, действуя по предварительному сговору с не достигшим возраста уголовной ответственности 13-летним знакомым, вытолкали мотоцикл местного жителя из двора дома на улицу. Из-за отсутствия опыта подростки не смогли запустить двигатель мотоцикла и скрылись с места преступления.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия желанием покататься на  мотоцикле.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

09 сентябрь 08:57 | : Происшествия

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