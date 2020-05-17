Конец фильма. Михаил Ефремов 8 лет проведет в колонии

Около часа назад в Пресненском суде г. Москвы был оглашен приговор в отношении Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.
Он признан виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. Признание вины, которое он сделал в последний момент, суд счел частичным.
Суд также не учел показания Ефремова, данные им ранее в том, что он не помнит ни самого факта столкновения, и не уверен, что в этот момент находился за рулем джипа.
Актер явился на оглашение уже с вещами… то есть, заранее знал, что его ожидает.
Напомним, прокурор запрашивал для него 11 лет.
О том, что привело Михаила на скамью подсудимых, читайте в материале «Михаил Ефремов – заложник одной роли».