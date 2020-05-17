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Конец фильма. Михаил Ефремов 8 лет проведет в колонии

Около часа назад в Пресненском суде г. Москвы был оглашен приговор в отношении Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

Он признан виновным в совершении пьяного ДТП, повлекшего гибель человека. Признание вины, которое он сделал в последний момент, суд счел частичным.

Суд также не учел показания Ефремова, данные им ранее в том, что он не помнит ни самого факта столкновения, и не уверен, что в этот момент находился за рулем джипа.

Актер явился на оглашение уже с вещами… то есть, заранее знал, что его ожидает.

Напомним, прокурор запрашивал для него 11 лет.

О том, что привело Михаила на скамью подсудимых, читайте в материале «Михаил Ефремов – заложник одной роли».   

08 сентябрь 13:33 | : Происшествия

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