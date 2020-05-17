В Холмогорском районе раскрыта тайна дачных разборок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 13 июля 2020 года вечером на веранде частного дома в деревне Ивановы Холмогорского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удар ножом в область грудной клетки 32-летнему жителю города Северодвинска. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.
В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что нетрезвый потерпевший в числе других знакомых пришёл к ним с сожительницей в гости в частный дом, в котором они проживают в летний период. Из-за того, что в вечернее время потерпевший отказался покинуть их дом, между ними произошел конфликт, и он ударил его ножом. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.