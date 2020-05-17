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В Холмогорском районе раскрыта тайна дачных разборок

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 13 июля 2020 года вечером на веранде частного дома в деревне Ивановы Холмогорского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удар ножом в область грудной клетки  32-летнему жителю города Северодвинска. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что нетрезвый  потерпевший в числе других знакомых пришёл к ним с сожительницей в гости в частный дом, в котором они проживают в летний период. Из-за того, что в вечернее время потерпевший отказался покинуть  их дом, между ними произошел конфликт, и он ударил его  ножом. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

08 сентябрь 08:49 | : Происшествия

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