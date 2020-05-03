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В Архангельске юный бандит с кирпичом в руках напал на администратора сауны

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

Следствием установлено, что 10 сентября 2019 года днем несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился фрагментом кирпича и позвонил в звонок входной двери сауны, расположенной по улице Революции в городе Архангельске.  Входную дверь ему открыла 55-летняя женщина- администратор, и он нанес ей удар по голове фрагментом кирпича. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая оттолкнула юношу и закрыла входную дверь на запорное устройство. В продолжение преступного умысла несовершеннолетний обвиняемый с силой дернул входную дверь, та открылась, он проследовал в помещение сауны и потребовал у администратора отдать ему денежные средства. Женщина указала на свой кошелек, в котором находилось 800 рублей. Юноша забрал деньги и скрылся с места преступления.

В ходе допроса несовершеннолетний обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что напал на женщину, так как ему нужны были деньги. Сначала под предлогом помыться он попросил пустить его в сауну. Получив отказ, попросил дать ему воды, и когда женщина открыла входную дверь, ударил ее фрагментом кирпича, забрал деньги и пообещал вернуться и расправиться с ней, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем.

         На стадии следствия мать несовершеннолетнего обвиняемого возместила потерпевшей причиненный ущерб.

07 сентябрь 09:02 | : Происшествия

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