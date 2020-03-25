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В страшном ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" были нарушены "права потребителей"

Как мы сообщали ранее, вчера днем на 1044 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в районе деревни Заболотье произошло  дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Опель Виваро» и трактором, двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса, трое из них госпитализированы, 11-летний ребенок погиб. По предварительным данным, 27-летний водитель микроавтобуса, который без заключения трудового договора и без предрейсового медицинского осмотра управлял микроавтобусом индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, отвлекся от дороги и совершил наезд на тракторную телегу в составе автопоезда с трактором.  

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Произведен осмотр места происшествия. Допрошены водители транспортных средств, истребованы необходимые документы. Назначены  экспертизы.

 

05 сентябрь 13:49 | : Происшествия

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