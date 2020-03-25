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Тайна архангельского гаража: обнаружен склад боеприпасов

Но не волнуйтесь – это не происки террористического подполья, а наследство коллекционера.

Приличный запас боеприпасов времен двух мировых войн обнаружен в заброшенном гараже в глубине дворов на улице Урицкого и уже исследован специалистами-взрывотехниками.

Комментарий городского Центра гражданской обороны:

— Гараж старый, дверь в него была сломана, и проникнуть внутрь мог в принципе любой человек. В гараже стояла старая советская «стенка», в которой была устроена своего рода экспозиция: там были корпуса от снарядов времён первой и второй мировых войн, в частности артиллерийского снаряда калибра 76 миллиметров, пустой, без начинки и взрывателя, миномётная мина калибра 82 миллиметра, также без заряда и взрывателя, четыре хвостовика от миномётных мин различных калибров советского и немецкого происхождения. Помимо этого, человек поместил в коллекцию маслёнку для оружейного масла, сапёрную лопатку и солдатский котелок.

Вывод специалистов – жуткие на вид находки реальной угрозы не представляют и отправлены на ответственное хранение. Но их происхождением заинтересовались органы, которые будут проверять боеприпасы на связь с «черными копателями».

04 сентябрь 11:28 | : Происшествия

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