Житель Плесецкого района пытался размазать соседа по асфальту

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за убийство 34-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что 18 ноября 2019 года вечером во дворе дома по улице Кирова в поселке Обозерский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к 61-летнему соседу, вызванной бытовыми конфликтами, нанес ему несколько ударов кулаками, ногами и металлической монтировкой по голове и телу. В продолжение умысла, направленного на убийство, обвиняемый положил потерпевшего на проезжую часть дороги, сел за руль автомобиля марки «КАМАЗ» и попытался его переехать. Благодаря тому, что потерпевшему прохожие помогли подняться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина остался жив. Обвиняемый на автомобиле скрылся с места преступления.
В ходе допроса подследственный свою вину признал частично и пояснил, что в ходе конфликта только избил потерпевшего, чтобы проучить, умысла его убивать у него не было.
Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.