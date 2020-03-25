Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Плесецкого района пытался размазать соседа по асфальту

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за убийство 34-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено,  что 18 ноября 2019 года вечером во дворе дома по улице Кирова в поселке Обозерский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  из личной неприязни к 61-летнему соседу, вызванной бытовыми конфликтами, нанес ему несколько ударов  кулаками, ногами и металлической монтировкой по голове и телу. В продолжение умысла, направленного на убийство, обвиняемый положил потерпевшего  на проезжую часть дороги, сел за руль автомобиля марки «КАМАЗ» и попытался его переехать. Благодаря тому, что потерпевшему прохожие помогли подняться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина остался жив.   Обвиняемый на автомобиле скрылся с места преступления.

В ходе допроса подследственный свою вину признал  частично и пояснил, что в ходе конфликта только избил потерпевшего, чтобы проучить, умысла его убивать у него не было.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тысяч рублей.

 

04 сентябрь 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину
Хорошо, что нам завтра не в школу. Невесёлые мысли к 1 сентября
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (49)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20