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Тайна убийства водителя "МАЗа" на трассе М-8 раскрыта по горячим следам

22 августа 2020 года в салоне автомобиля «МАЗ Корнет», припаркованного на обочине развилки автодороги «Долматово- Няндома» на трассе М8, обнаружено тело 47-летнего мужчины с тремя огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, по подозрению в совершении убийства задержан 50–летний индивидуальный предприниматель - знакомый потерпевшего.

У следствия есть основания полгать, что подозреваемый совершил убийство потерпевшего на почве личной неприязни из-за гражданско- правового спора, имевшегося между ними.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

03 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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