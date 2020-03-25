Тайна убийства водителя "МАЗа" на трассе М-8 раскрыта по горячим следам

22 августа 2020 года в салоне автомобиля «МАЗ Корнет», припаркованного на обочине развилки автодороги «Долматово- Няндома» на трассе М8, обнаружено тело 47-летнего мужчины с тремя огнестрельными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, по подозрению в совершении убийства задержан 50–летний индивидуальный предприниматель - знакомый потерпевшего.
У следствия есть основания полгать, что подозреваемый совершил убийство потерпевшего на почве личной неприязни из-за гражданско- правового спора, имевшегося между ними.
В ходе допроса подследственный частично признал свою вину.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.