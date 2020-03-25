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Пьяный новодвинец грозился взорвать жилой дом бытовым газом

30 августа 2020 года в ходе бытового конфликта житель г. Новодвинска высказал угрозу взрыва жилого дома с использованием бытового газа.

Поднятые по тревоге сотрудники правоохранительных органов в считанные часы провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УМВД России по Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области, злоумышленник был задержан по месту совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Им оказался 51-летний уроженец г. Новодвинска. Он сообщил, что совершил преступление из хулиганских побуждений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело  в отношении указанного лица по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

02 сентябрь 10:22 | : Происшествия

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