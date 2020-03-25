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В Холмогорском р-не изверг зарезал пенсионерку из-за кепки

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Напомним, что 25 июня 2020 года днем по месту жительства в деревне Бор МО «Хаврогорское» почтальон обнаружила тело 64-летней пенсионерки  с признаками насильственной смерти.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с силой толкнул пенсионерку, которая испытывала трудности с передвижением. Женщина упала на пол, и он нанес ей не менее трех ударов ножом в область лица и шеи, после чего скрылся с места преступления.  От полученных ранений потерпевшая скончалась через непродолжительное время.

В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что в гостях у потерпевшей употреблял спиртные напитки. Затем он пошел в магазин за водкой, а когда вернулся, то не обнаружил своей кепки. Он стал предъявлять претензии пенсионерке, что она припрятала его головной убор. Из-за пропажи кепки между ними произошел конфликт. На почве личной неприязни ударил женщину ножом и покинул ее квартиру.

02 сентябрь 08:47 | : Происшествия

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