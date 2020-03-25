Запомните этот номер! На Соловках браконьерит яхта ТТ 1130 RUS 51

Член Ассоциации «Вольное дело» и независимый соловецкий гид Олег Кодола рассказал о вопиющем случае браконьерства в заказнике исторического архипелага:
На фото – номер яхты-катамарана, которая приходила на Кузова. Туристы, стоящие на Кузовах, жаловались, что пассажиры этой яхты стреляли из ружей на территории заказника.
Я подошёл к ним на катере и спросил, было ли такое. Они отмазались, что, мол, стреляли из ракетниц, извините, чёрт попутал. И только я забрался на скалу, как увидел, что пассажиры этой же яхты на надувнухе охотились на уток.
Думаю, когда-нибудь награда найдёт своих героев. Рекомендую всем, кто в следующий раз увидит эту яхту на территории заказника Кузова подъехать к ним ночью, когда эти козлы будут спать, и высадить им в борт (желательно – ниже ватерлинии) пару зарядов. Лучше не дробью, а жаканом.
Если будут возмущаться, когда начнут тонуть – скажите, что стреляли из ракетницы.
По последним данным, яхта зарегистрирована в Архангельске.