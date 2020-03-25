Мачеха-садистка из Плесецкого р-на сядет на скамью подсудимых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 46-летней жительницы Плесецкого района в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
По версии следствия, с августа 2018 года по июнь 2019 года обвиняемая, являясь мачехой мальчика в возрасте 10 лет и 15-летней девочки, по месту жительства в Плесецком районе, систематически оскорбляла несовершеннолетних и наносила им побои, причиняя физические и психические страдания. Так, обвиняемая несколько раз ударяла мальчика деревянными поленьями, из-за того, что тот неровно сложил стопу дров около печи. Из-за плохой успеваемости в школе наносила девочке удары ремнем, а также дергала ее за волосы.
О противоправных действиях мачехи в отношении несовершеннолетних стало известно после того, как они сбежали из дома и были помещены в реабилитационный центр.
В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала и объяснила свои действия методами воспитания.