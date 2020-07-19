Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске росгвардейцы опознали на улице любителя чужих телевизоров

Накануне днём экипаж Росгвардии патрулировал Исакогорский округ Архангельска. Проезжая по улице Зеньковича сотрудники Росгвардии  обратили внимание на проходящего мужчину, который внешне схож с описанием разыскиваемого гражданина в ориентировке.

Росгвардейцы обратились к мужчине для установления личности. Проверив документы, выяснилось, что 33-летний гражданин разыскивается по подозрению в краже телевизора из квартиры знакомого неделю назад.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и доставили его в ближайший отдел полиции для разбирательства. 

31 август 07:27 | : Происшествия

Главные новости


«Я начал писать за два компота». Шамиль Идиатуллин – писатель, предсказавший Шиес
Санаторий «Беломорье» перестанет быть санаторием
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20