В Архангельске росгвардейцы опознали на улице любителя чужих телевизоров

Накануне днём экипаж Росгвардии патрулировал Исакогорский округ Архангельска. Проезжая по улице Зеньковича сотрудники Росгвардии обратили внимание на проходящего мужчину, который внешне схож с описанием разыскиваемого гражданина в ориентировке.
Росгвардейцы обратились к мужчине для установления личности. Проверив документы, выяснилось, что 33-летний гражданин разыскивается по подозрению в краже телевизора из квартиры знакомого неделю назад.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и доставили его в ближайший отдел полиции для разбирательства.