В Архангельске люди гибнут за металл

25 августа 2020 года утром в бытовом помещении пункта приемки металлолома, расположенного на Окружном шоссе в городе Архангельске, обнаружено тело 57-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. Из охраняемого сторожем помещения похищены денежные средства в размере более 48 тысяч рублей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, сотрудниками патрульно- постовой службы полиции по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый 40–летний уроженец Вельского района, который в настоящее время не имеет определённого места жительства.
В ходе допроса он частично признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и сторожем произошел конфликт, в ходе которого он ударил его кувалдой по голове. Затем обыскал помещение и похитил денежные средства, которые потратил на личные нужды.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.