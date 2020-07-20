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В Архангельске люди гибнут за металл

25 августа 2020 года утром в бытовом помещении пункта приемки металлолома, расположенного на Окружном шоссе в городе Архангельске, обнаружено тело 57-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. Из охраняемого  сторожем помещения похищены денежные средства в размере более 48 тысяч рублей. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, сотрудниками патрульно- постовой службы полиции по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый 40–летний уроженец Вельского района, который в настоящее время не имеет определённого места жительства.

В ходе допроса он частично признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и сторожем произошел конфликт, в ходе которого он ударил его кувалдой по голове. Затем  обыскал помещение и похитил денежные средства, которые потратил на личные нужды.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

28 август 10:54 | : Происшествия

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