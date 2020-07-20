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Жительница Северодвинска не простила шуточки по поводу своей внешности

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летней жительнице города Северодвинска. Она признана виновной  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 9 января 2020 года  по месту жительства потерпевшего в городе Северодвинске в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и обвиняемой произошел конфликт. Подследственная на почве личной неприязни нанесла потерпевшему удар кухонным ножом в область груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался  жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.  

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично. Она пояснила следователю, что вместе с сожителем пришла в гости к потерпевшему. Хозяин квартиры стал отпускать шутки по поводу ее внешности и возраста, которые ей были не приятны. Она махнула в его сторону ножом, но убивать потерпевшего она не хотела.

Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

27 август 11:48 | : Происшествия

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