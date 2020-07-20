Сотрудник ГИБДД Плесецкого р-на купился на подношения от директора автошколы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение отстраненному от исполнения служебных обязанностей начальнику отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Плесецкому району в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (три эпизода получения должностным лицом взятки лично и через посредника за действия и бездействие, в том числе за незаконные, за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере).
Следствием установлено, что в период с ноября 2016 года по июнь 2019 года сотрудник ГИБДД, используя служебное положение вопреки интересам службы, получил от своего знакомого – директора автошколы «Глэдис» взятки в виде денег на карту в размере более 90 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с общим покровительством автошколы, а также дважды получил взятки от выпускников данной автошколы на общую сумму 50 тысяч рублей за выставление положительных оценок на экзамене по управлению транспортными средствами.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, прокуратурой Плесецкого района и ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области.
Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области в отношении другого сотрудника указанного отделения ГИБДД, также обвиняемого в получении взяток от выпускников автошколы «Глэдис». Продолжается расследование уголовного дела и в отношении директора автошколы «Глэдис», обвиняемого в получении коммерческих подкупов от учеников автошколы за выдачу фиктивных свидетельств о прохождении обучения и изготовлении подложных документов.
В ходе допроса в качестве обвиняемого сотрудник ГИБДД свою вину не признал.