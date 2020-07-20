Северодвинец покушался на половую свободу незнакомой ему женщины

24 августа 2020 года в вечернее время неизвестный мужчина позвонил в дверь квартиры, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске. После того, как 21-летняя женщина открыла входную дверь, мужчина без разрешения незаконно проник в ее квартиру, схватил за шею и, угрожая убийством, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступлений задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 21-летний житель города Северодвинска.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.