Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинец покушался на половую свободу незнакомой ему женщины

24 августа 2020 года в вечернее  время  неизвестный мужчина позвонил в дверь квартиры, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске. После того, как 21-летняя женщина открыла входную дверь, мужчина без разрешения незаконно проник в ее квартиру, схватил за шею и, угрожая убийством, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступлений задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 21-летний житель города Северодвинска.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 август 09:09 | : Происшествия

Главные новости


«В тихом омуте-2»: Дитятевская тантамареска, или Как живёт «Ненецкий Рыбакколхозсоюз»
Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (254)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20